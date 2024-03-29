Ракетна атака на Одесу вдень 29 березня: що відомо

По Одесі з акваторії Чорного моря ворог спрямував 2 керовані авіаційні ракети. Силами протиповітряної оборони обидві цілі були збиті.

У деяких районах міста зафіксовано падіння уламків. Травмовано дитину, її госпіталізовано.

Співробітники «Одеського життя» стали свідками того, як одна з ракет була збита в районі одного з одеських пляжів:

Бачила особисто. Пролетіла з моря прямо над головою, в районі ***. Потім ще й осколки падали. Народ у паніці біг звідти

Чоловік був на ***, біля ***. Сказав, був феєрверк над головою. У всякому разі таке було враження. Уламків не було, але, як збивали, всі дивилися дружно

Будьте обережні, у разі виявлення небезпечних предметів, не намагайтеся переміщати їх самостійно. Викликайте оперативні служби, вам кваліфіковано допоможуть.

Наслідки атаки уточнюються.