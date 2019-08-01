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Новости Одессы и Одесской области

Рай для книгоманов: в Одессе открылась Зеленая волна и Корнейчуковский фестиваль

Рай для книгоманов: в Одессе открылась Зеленая волна и Корнейчуковский фестиваль

Долгожданный книжный форум стартовал сегодня в одесском парке Шевченко. Оба фестиваля – «Зеленая волна» и «Корнейчуковский фестиваль» – проходят в этом году на общей территории.

Как сообщает корреспондент «Одесской жизни», большого ажиотажа пока нет, но людей становится все больше. Торжественное открытие фестивалей намечено на 17.00.

«Одесская жизнь» уже рассказывала, что девиз фестивалей в этом году звучит так: «Формируем образ будущего вместе!», а это значит, что в фокусе главного книжного события в этот раз – литература для детей и подростков. Сегодня на книжном форуме уже собралось много детей. При этом слова “мама, купи книжку!” можно услышать повсюду.

Впрочем, посетителей фестиваля ожидает литература всех направлений и жанров — художественная, нон-фикшн, учебная, научная, научно-популярная, специальная, техническая, печатная графика; периодические издания.

Страна-гость фестивалей в этом году — Италия. Вы сможете познакомиться с Сарой Мазетти — иллюстратором, автором детских книг-комиксов, лауреатом Международной премии 2019 года в области иллюстрации. Гостем фестиваля станет и Андреа Пау — автор детских книг и комиксов, сценарист. В целом звездных гостей-участников на фестивалях будет много — из разных стран и городов Украины.

Вас ожидают концерты и встречи, чтения, театрализованные представления, открытые интервью на самые животрепещущие темы, встречи, дискуссии, мастер-классы и, главное, открытие новых авторов, новых книг и даже издательств. И все это — в комфортной обстановке, под сенью зелени старого парка с его уютными скамейками, среди моря книг и прочей печатной продукции.

Мероприятия фестиваля будут проходить сразу в нескольких местах:

Локации в парке им. Шевченко:

  • «Книжная сцена»
  • «Территория творчества»
  • «Бук – территория детских книг»
  • «Ц FRESH»
  • «Questoria»

Внешние локации:

  • Театральная лаборатория «Театр на Чайной» (ул. Маразлиевская, 34-А)
  • Hub Гостиная (ул. Греческая, 1а)
  • Терминал 42 (ул. Ришельевская, 33)
  • 4City (ул. Канатная, 27/1)

Время работы фестивалей: 10.00 – 20.00.

XXIII книжный форум «Зеленая волна» проводится с 1996 года, VII международный Корнейчуковский фестиваль детской литературы – с 2013 года. Оба мероприятия в этой году пройдут с 1 по 4 августа.

Подробную программу фестивалей можно найти по ссылке.

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Мария Котова
Мария Котова
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