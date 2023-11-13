Работал на спецслужбы врага: какому народу служит нардеп Дубинский

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора и Службе безопасности Украины.

Служба безопасности и ГБР собрали доказательства государственной измены со стороны народного депутата Украины, осуществлявшего информационно-подрывную деятельность в пользу россии.

По материалам следствия, Дубинский имел позывной «Буратино» и под руководством российских спецслужб из гур осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу россии.

Депутат распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины. Для распространения пророссийских нарративов он участвовал в публичных мероприятиях, сообщают в Офисе Генпрокурора.

Например, в ноябре 2019 года Дубинский и еще два нардепа и работник Генеральной прокуратуры организовали совместную пресс-конференцию. На ней они заявили о том, что украинские чиновники вмешались в президентские выборы в США в 2020 году.

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Таким образом, они пытались ухудшить отношения между Украиной и ее стратегическим партнером.

По данным СБУ, финансирование сети достигало более 10 млн американских долларов.

В настоящее время решается вопрос об избрании Дубинскому меры пресечения.

Также правоохранители выяснили, что преступная организация была создана заместителем начальника российского гру Владимиром Алексеевым как агентурная сеть, действовавшая в столице Украины. Координировал ее деятельность в столице бывший помощник экс-нардепа, уже осужденный за государственную измену.

Сам экснардеп и бывший прокурор накануне полномасштабного вторжения россии сбежали за границу и скрываются за пределами страны.