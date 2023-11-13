Работал на спецслужбы врага: какому народу служит нардеп Дубинский

Народному депутату Украины Александру Дубинскому объявили подозрение в госизмене — входил в состав организации, созданной российскими спецслужбами еще в 2016 году.
Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора и Службе безопасности Украины.
Служба безопасности и ГБР собрали доказательства государственной измены со стороны народного депутата Украины, осуществлявшего информационно-подрывную деятельность в пользу россии.
По материалам следствия, Дубинский имел позывной «Буратино» и под руководством российских спецслужб из гур осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу россии.
Депутат распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины. Для распространения пророссийских нарративов он участвовал в публичных мероприятиях, сообщают в Офисе Генпрокурора.
Например, в ноябре 2019 года Дубинский и еще два нардепа и работник Генеральной прокуратуры организовали совместную пресс-конференцию. На ней они заявили о том, что украинские чиновники вмешались в президентские выборы в США в 2020 году.
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Таким образом, они пытались ухудшить отношения между Украиной и ее стратегическим партнером.
По данным СБУ, финансирование сети достигало более 10 млн американских долларов.
В настоящее время решается вопрос об избрании Дубинскому меры пресечения.
Также правоохранители выяснили, что преступная организация была создана заместителем начальника российского гру Владимиром Алексеевым как агентурная сеть, действовавшая в столице Украины. Координировал ее деятельность в столице бывший помощник экс-нардепа, уже осужденный за государственную измену.
Сам экснардеп и бывший прокурор накануне полномасштабного вторжения россии сбежали за границу и скрываются за пределами страны.