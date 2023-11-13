Працював на спецслужби ворога: якому народу служить нардеп Дубінський

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора та Служба безпеки України.

Служба безпеки та ДБР зібрали докази державної зради з боку народного депутата України, який здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь рф.

За матеріалами слідства, Дубінський мав позивний «Буратіно» та під керівництвом російських спецслужбовців з гур здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь держави-агресора.

Депутат поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Для розповсюдження проросійських наративів він брав участь у публічних заходах, повідомляють в Офісі Генпрокурора.

Наприклад, у листопаді 2019 року Дубінській, та ще два нардепи й працівник Генеральної прокуратури організували спільну пресконференцію. На ній вони заявили про те, що українські високопосадовці втрутилися у президентські вибори в США у 2020 році.

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Таким чином вони намагалися погіршити відносин між Україною та її стратегічним партнером.

За даними СБУ, фінансування мережі сягало понад 10 млн американських доларів.

Наразі вирішується питання про обрання народному депутату України запобіжного заходу.

Також спецпризначенці з’ясували, що злочинна організація була створена заступником начальника російського гру Володимиром Алєксєєвим як агентурна мережа, що діяла в столиці України. Координував її діяльність у столиці колишній помічник екснардепа, який вже засуджений за державну зраду.

Сам екснардеп та колишній прокурор напередодні повномасштабного вторгнення рф втекли за кордон та переховуються за межами країни.