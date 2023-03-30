Пугающие звуки смутили и озадачили одесситов (видео)

В конце марта жители Одессы периодически стали слышать странные и даже пугающие звуки. Никаких возможных причин, как-то пролетающих самолетов и больших грузовиков, поблизости не обнаруживалось.

Записи пугающего шума стали появляться в соцсетях. Но даже совместными усилиями, при обсуждении возможных источников странных звуков, правдоподобной причины никто назвать не мог. Одним в загадочном шуме слышался скрежет металла, другим — звуки гигантских музыкальных неведомых инструментов, чуть ли не трубы ангелов апокалипсиса. Люди терялись в догадках.

Еще больше недоумения и даже страха, добавилось, когда новость о звуках опубликовало новостное издание “24”.

Дело в том, что возможную причину загадочных звуков звуки журналистам назвал сейсмолог, заместитель директора Института геофизики НАН Александр Кендзера.

Ученый предположил, что причиной звуков могут быть колебания литосферных плит. А это может быть свидетельством приближающегося сильного землетрясения. Хотя специалист сразу оговорился, что необычный звук не обязательно связан с этим.

На самом деле инциденты с пугающим шумом в Одессе явление не редкое и периодически повторяющееся. Его причина — огромные трубы одесской ТЭС. Если там случается авария, тепловики сбрасывают давление, что и приводит к появлению странных звуков. А сейчас как раз заканчивается отопительный сезон в городе (это произойдет 31 марта) и ТЭС планово сбрасывает давление.

О похожем случае и связанной с ним панике “Одесская Жизнь” писала еще в 2015 году.

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Заглавная иллюстрация — художественный вымысел