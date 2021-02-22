Зеленский пообещал украинцам быстрые поезда

В Украине планируют запустить такие пассажирские поезда, чтобы поездка в них длилась 3-4 часа.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал на форуме “Украина 30”, который стартовал 22 февраля в Киеве.

Он отметил, что Крюковский вагоностроительный завод уже получил госзаказ и изготавливает под этот проект новые пассажирские вагоны.

“Крюковский завод имеет государственный заказ и изготавливает новые пассажирские вагоны для железной дороги. Кроме этого, мы совершенствуем существующие маршруты поездов Интерсити и готовим новые. Наша цель, чтобы железнодорожная поездка между городами занимала у украинцев максимум 3-4 часа”, – сказал Зеленский.

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