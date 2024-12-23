Проверьте свой адрес: где в Одессе не будет света сегодня

Из-за профилактических работ, которые планируют в ДТЭК Одесские электросети, 23 декабря некоторые абоненты Южного и Центрального РЭС Одессы проведут вечерние часы без света.
Южный РЭС
Работы до 19:00-20:00:
- Абрикосовая, 4-105а,
- Архитекторская, 24,
- Дачная, 4/2,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская, 1-33,
- Бориса Эдуардса, 28-40в,
- Рыбальская, 20,
- Равенства, 84-104, 195,
- Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 43-57/4,
- Айвазовского, 34,
- Чикаленко Е., 81-87,
- дор. Фонтанская, 106/37, 106/40,
- пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197,
- пер. Абрикосовый, 1-29,
- пер. Равенства, 92,
- пер. Янтарный, 6-8/корп.3.
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Центральный РЭС
Работы до 17:00-19:00:
- Ближние Мельницы, 97, 97а, 99,
- Богуна, 6а,12/2, 21,
- Малишевского, 9-55,
- Цветочная, 1-21,
- Клименко, 25, 33в,
- Кордонная, 25-74в,
- Косяченко А., 9-54/2,
- Ольги Благовидовой, 7-37а,
- Платанова, 1-126,
- Посмитного, 3-13,
- Радостная, 114, 116,
- С. Рихтера, 33-109,
- Т. Тесс, 14-19г, 34а, 43б,
- Тенистая, 16- 24а,
- переулок 1-й Сиреневый, 1в,
- переулок 2-й Сиреневый, 1-19,
- переулок Цветочный, 10,
- переулок Ковровый, 5-9.