Новости Одессы и Одесской области

Проверьте свой адрес: где в Одессе не будет света сегодня

Проверьте свой адрес: где в Одессе не будет света сегодня

Из-за профилактических работ, которые планируют в ДТЭК Одесские электросети, 23 декабря некоторые абоненты Южного и Центрального РЭС Одессы проведут вечерние часы без света.

Южный РЭС

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Работы до 19:00-20:00:

  • Абрикосовая, 4-105а,
  • Архитекторская, 24,
  • Дачная, 4/2,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская, 1-33,
  • Бориса Эдуардса, 28-40в,
  • Рыбальская, 20,
  • Равенства, 84-104, 195,
  • Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 43-57/4,
  • Айвазовского, 34,
  • Чикаленко Е., 81-87,
  • дор. Фонтанская, 106/37, 106/40,
  • пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197,
  • пер. Абрикосовый, 1-29,
  • пер. Равенства, 92,
  • пер. Янтарный, 6-8/корп.3.

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Центральный РЭС

Работы до 17:00-19:00:

  • Ближние Мельницы, 97, 97а, 99,
  • Богуна, 6а,12/2, 21,
  • Малишевского, 9-55,
  • Цветочная, 1-21,
  • Клименко, 25, 33в,
  • Кордонная, 25-74в,
  • Косяченко А., 9-54/2,
  • Ольги Благовидовой, 7-37а,
  • Платанова, 1-126,
  • Посмитного, 3-13,
  • Радостная, 114, 116,
  • С. Рихтера, 33-109,
  • Т. Тесс, 14-19г, 34а, 43б,
  • Тенистая, 16- 24а,
  • переулок 1-й Сиреневый, 1в,
  • переулок 2-й Сиреневый, 1-19,
  • переулок Цветочный, 10,
  • переулок Ковровый, 5-9.

 

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