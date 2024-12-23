Новини Одеси та Одеської області

Перевірте свою адресу: де в Одесі не буде світла сьогодні

Перевірте свою адресу: де в Одесі не буде світла сьогодні

Через профілактичні роботи, які планують у ДТЕК Одеські електромережі, 23 грудня деякі абоненти Південного і Центрального РЕМ Одеси проведуть вечірні години без світла.

Південний РЕМ

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Роботи до 19:00-20:00:

  • Абрикосова, 4-105а,
  • Архітекторська, 24,
  • Дачна, 4/2,
  • Дубовий Гай,2-57,
  • Лігінська, 1-33,
  • Бориса Едуардса, 28-40в,
  • Рибальська, 20,
  • Рівності, 84-104, 195,
  • Сім’ї Глодан (Ільфа та Петрова), 43-57/4,
  • Айвазовського, 34,
  • Чикаленко Є., 81-87,
  • дор. Фонтанська, 106/37, 106/40,
  • пров. 1-й Рівності, 86, 90, 197,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров. Рівності, 92,
  • пров. Янтарний, 6-8/корп.3.

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Центральний РЕМ

Роботи до 17:00-19:00:

  • Ближні Млини, 97, 97а, 99,
  • Богуна, 6а,12/2, 21,
  • Малішевського, 9-55,
  • Квіткова, 1-21,
  • Клименка, 25, 33в,
  • Кордонна, 25-74в,
  • Косяченка О., 9-54/2,
  • Ольги Благовидової, 7-37а,
  • Платанова,1-126,
  • Посмітного, 3-13,
  • Радісна, 114, 116,
  • С. Ріхтера, 33-109,
  • Т. Тесс, 14-19г, 34а, 43б,
  • Тіниста, 16- 24а,
  • пров. 1-й Бузковий, 1в,
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19,
  • пров. Квітковий, 10,
  • пров. Килимовий, 5-9.
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