Перевірте свою адресу: де в Одесі не буде світла сьогодні

Через профілактичні роботи, які планують у ДТЕК Одеські електромережі, 23 грудня деякі абоненти Південного і Центрального РЕМ Одеси проведуть вечірні години без світла.
Південний РЕМ
Роботи до 19:00-20:00:
- Абрикосова, 4-105а,
- Архітекторська, 24,
- Дачна, 4/2,
- Дубовий Гай,2-57,
- Лігінська, 1-33,
- Бориса Едуардса, 28-40в,
- Рибальська, 20,
- Рівності, 84-104, 195,
- Сім’ї Глодан (Ільфа та Петрова), 43-57/4,
- Айвазовського, 34,
- Чикаленко Є., 81-87,
- дор. Фонтанська, 106/37, 106/40,
- пров. 1-й Рівності, 86, 90, 197,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров. Рівності, 92,
- пров. Янтарний, 6-8/корп.3.
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Центральний РЕМ
Роботи до 17:00-19:00:
- Ближні Млини, 97, 97а, 99,
- Богуна, 6а,12/2, 21,
- Малішевського, 9-55,
- Квіткова, 1-21,
- Клименка, 25, 33в,
- Кордонна, 25-74в,
- Косяченка О., 9-54/2,
- Ольги Благовидової, 7-37а,
- Платанова,1-126,
- Посмітного, 3-13,
- Радісна, 114, 116,
- С. Ріхтера, 33-109,
- Т. Тесс, 14-19г, 34а, 43б,
- Тіниста, 16- 24а,
- пров. 1-й Бузковий, 1в,
- пров. 2-й Бузковий, 1-19,
- пров. Квітковий, 10,
- пров. Килимовий, 5-9.