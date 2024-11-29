Проверьте свои лекарства: час пик магнитной бури 29 ноября

С 24 ноября сентября Земля находится под влиянием повышенной солнечной активности, мощность которой меняется. В пятницу, 29 ноября, ожидается солнечная активность с К-индексом 6 (красный уровень), что соответствует сильным магнитным бурям. Основной удар придется на утренние часы, после чего геошторм пойдет на спад.

Таклй прогноз предоставляет Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

В период сильных магнитных бурь в зоне риска оказываются люди с метеозависимостью и хроническими заболевания. Они могут жаловаться на следующие симптомы:

повышение артериального давления;

бессонница;

головная боль;

повышенная утомляемость;

раздражительность;

снижение концентрации;

общая слабость и упадок сил.

Что нужно делать в дни магнитных бурь