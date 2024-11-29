Проверьте свои лекарства: час пик магнитной бури 29 ноября

Магнитные бури 29 ноября могут стать причиной мигрени, скачков давления, боли в суставах и головокружения.
С 24 ноября сентября Земля находится под влиянием повышенной солнечной активности, мощность которой меняется. В пятницу, 29 ноября, ожидается солнечная активность с К-индексом 6 (красный уровень), что соответствует сильным магнитным бурям. Основной удар придется на утренние часы, после чего геошторм пойдет на спад.
Таклй прогноз предоставляет Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.
В период сильных магнитных бурь в зоне риска оказываются люди с метеозависимостью и хроническими заболевания. Они могут жаловаться на следующие симптомы:
- повышение артериального давления;
- бессонница;
- головная боль;
- повышенная утомляемость;
- раздражительность;
- снижение концентрации;
- общая слабость и упадок сил.
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Что нужно делать в дни магнитных бурь
- Следить за самочувствием: Будьте внимательны к сигналам вашего тела и эмоциональным состояниям, записывайте свои ощущения и реакции, чтобы лучше понять, как они связаны с изменениями погоды;
- Уделить внимание здоровью и отдыху. Позаботьтесь о своем физическом и эмоциональном здоровье, уделяйте время для сна;
- Избегайте стресса и напряжения, старайтесь избегать ситуаций, которые могут их вызвать;
- Проведите время на свежем воздухе. Для некоторых метеозависимых людей нахождение на свежем воздухе может помочь смягчить негативные эффекты магнитной бури. Прогулки или просто нахождение на открытом воздухе могут помочь вам расслабиться и улучшить ваше самочувствие.