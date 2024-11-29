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Перевірте свої ліки: година пік магнітної бурі 29 листопада

Перевірте свої ліки: година пік магнітної бурі 29 листопада

Магнітні бурі 29 листопада можуть стати причиною мігрені, стрибків тиску, болю в суглобах і запаморочення.

З 24 листопада вересня Земля перебуває під впливом підвищеної сонячної активності, потужність якої змінюється. У п’ятницю, 29 листопада, очікується сонячна активність із К-індексом 6 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям. Основний удар припаде на ранкові години, після чого геошторм піде на спад.

Такий прогноз надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

У період сильних магнітних бур у зоні ризику опиняються люди з метеозалежністю та хронічними захворюваннями. Вони можуть скаржитися на такі симптоми:

  • підвищення артеріального тиску;
  • безсоння;
  • головний біль;
  • підвищена стомлюваність;
  • дратівливість;
  • зниження концентрації;
  • загальна слабкість і занепад сил.

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Що потрібно робити в дні магнітних бур

  • Стежити за самопочуттям: Будьте уважними до сигналів вашого тіла та емоційних станів, записуйте свої відчуття та реакції, щоб краще зрозуміти, як вони пов’язані зі змінами погоди;
  • Приділити увагу здоров’ю та відпочинку. Подбайте про своє фізичне та емоційне здоров’я, приділяйте час для сну;
  • Уникайте стресу та напруження, намагайтеся уникати ситуацій, які можуть їх викликати;
  • Проведіть час на свіжому повітрі. Для деяких метеозалежних людей перебування на свіжому повітрі може допомогти пом’якшити негативні ефекти магнітної бурі.
  • Прогулянки або просто перебування на відкритому повітрі можуть допомогти вам розслабитися і поліпшити ваше самопочуття.
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