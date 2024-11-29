Перевірте свої ліки: година пік магнітної бурі 29 листопада

Магнітні бурі 29 листопада можуть стати причиною мігрені, стрибків тиску, болю в суглобах і запаморочення.
З 24 листопада вересня Земля перебуває під впливом підвищеної сонячної активності, потужність якої змінюється. У п’ятницю, 29 листопада, очікується сонячна активність із К-індексом 6 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям. Основний удар припаде на ранкові години, після чого геошторм піде на спад.
Такий прогноз надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.
У період сильних магнітних бур у зоні ризику опиняються люди з метеозалежністю та хронічними захворюваннями. Вони можуть скаржитися на такі симптоми:
- підвищення артеріального тиску;
- безсоння;
- головний біль;
- підвищена стомлюваність;
- дратівливість;
- зниження концентрації;
- загальна слабкість і занепад сил.
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Що потрібно робити в дні магнітних бур
- Стежити за самопочуттям: Будьте уважними до сигналів вашого тіла та емоційних станів, записуйте свої відчуття та реакції, щоб краще зрозуміти, як вони пов’язані зі змінами погоди;
- Приділити увагу здоров’ю та відпочинку. Подбайте про своє фізичне та емоційне здоров’я, приділяйте час для сну;
- Уникайте стресу та напруження, намагайтеся уникати ситуацій, які можуть їх викликати;
- Проведіть час на свіжому повітрі. Для деяких метеозалежних людей перебування на свіжому повітрі може допомогти пом’якшити негативні ефекти магнітної бурі.
- Прогулянки або просто перебування на відкритому повітрі можуть допомогти вам розслабитися і поліпшити ваше самопочуття.