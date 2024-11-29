Перевірте свої ліки: година пік магнітної бурі 29 листопада

З 24 листопада вересня Земля перебуває під впливом підвищеної сонячної активності, потужність якої змінюється. У п’ятницю, 29 листопада, очікується сонячна активність із К-індексом 6 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям. Основний удар припаде на ранкові години, після чого геошторм піде на спад.

Такий прогноз надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

У період сильних магнітних бур у зоні ризику опиняються люди з метеозалежністю та хронічними захворюваннями. Вони можуть скаржитися на такі симптоми:

підвищення артеріального тиску;

безсоння;

головний біль;

підвищена стомлюваність;

дратівливість;

зниження концентрації;

загальна слабкість і занепад сил.

Що потрібно робити в дні магнітних бур