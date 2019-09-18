Протягом найближчих років до Одеського порту зайде близько 20 круїзних лайнерів

Питання залучення представників круїзних ліній до Одеського порту вирішувалось з 11 по 13 вересня в рамках щорічної міжнародної виставки круїзної індустрії Seatrade Europe 2019.

Про це повідомляє пресслужба Одеського порту.

– Одесити провели близько 12 зустрічей з представниками різних департаментів круїзних ліній Costa Cruises, Royal Caribbean Cruises, Holland America Line, Silversea Cruises, Noble Caledonia тощо. Завдяки цим переговорам ми можемо розраховувати в 2021 році, крім заявлених 11 суднозаходів, ще додатково на 6, а також на 2 додаткових суднозаходи у 2022 році – прокоментував відвідування одеситами виставки Seatrade Europe 2019 начальник адміністрації порту Ігор Ткачук.

Багато всесвітньо відомих компаній заявляли про повернення впродовж 2021-2022 років у Чорноморський регіон, зокрема, до Одеси. Наприклад, Silversea Cruises збираються повернутися до Одеси у 2021 році (судно Silver Shadow).

Директор з планування маршрутів компанії Royal Caribbean Крістофер Аллан повідомив, що крім чотирьох (2 – в 2020 році і 2 – в 2021) вже заявлених заходів, очікується ще 3 додаткових суднозаходи в 2021 році компанії Azamara Cruises. Крім того, він розповів про ймовірність заходу лайнера компанії Celebrity Cruises у 2022 році.

У свою чергу, директор наземних операцій компанії Noble Caledonia Джеймс Бученен розказав про повернення суден компанії до Чорноморського регіону, з 2021 року (лайнер Caledonian Sky).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Одеського порту поступово збільшуватимуть заходи круїзних лайнерів.

Фото: cruisegid