fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Протягом найближчих років до Одеського порту зайде близько 20 круїзних лайнерів

Протягом найближчих років до Одеського порту зайде близько 20 круїзних лайнерів

Питання залучення представників круїзних ліній до Одеського порту вирішувалось з 11 по 13 вересня в рамках щорічної міжнародної виставки круїзної індустрії Seatrade Europe 2019. 

Про це повідомляє пресслужба Одеського порту.

– Одесити провели близько 12 зустрічей з представниками різних департаментів круїзних ліній Costa Cruises, Royal Caribbean Cruises, Holland America Line, Silversea Cruises, Noble Caledonia тощо. Завдяки цим переговорам ми можемо розраховувати в 2021 році, крім заявлених 11 суднозаходів, ще додатково на 6, а також на 2 додаткових суднозаходи у 2022 році – прокоментував відвідування одеситами виставки Seatrade Europe 2019 начальник адміністрації порту Ігор Ткачук.

Багато всесвітньо відомих компаній заявляли про повернення впродовж 2021-2022 років у Чорноморський регіон, зокрема, до Одеси. Наприклад, Silversea Cruises збираються повернутися до Одеси у 2021 році (судно Silver Shadow).

Директор з планування маршрутів компанії Royal Caribbean Крістофер Аллан повідомив, що крім чотирьох (2 – в 2020 році і 2 – в 2021) вже заявлених заходів, очікується ще 3 додаткових суднозаходи в 2021 році компанії Azamara Cruises. Крім того, він розповів про ймовірність заходу лайнера компанії Celebrity Cruises у 2022 році.

У свою чергу, директор наземних операцій компанії Noble Caledonia Джеймс Бученен розказав про повернення суден компанії до Чорноморського регіону, з 2021 року (лайнер Caledonian Sky).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Одеського порту поступово збільшуватимуть заходи круїзних лайнерів.

Фото: cruisegid

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить