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Новости Одессы и Одесской области

Круизное судоходство: в Одессу возвращаются «белые пароходы»

Круизное судоходство: в Одессу возвращаются «белые пароходы»

Администрация морских портов Украины пытается возродить туристический имидж Украины, и результатом станет постепенное увеличение захода в Одесский порт круизных лайнеров.

Об этом сообщает издание «Трасса Е-95»  со ссылкой на пресс-службу Администрации Одесского морского порта.

Порты Черного моря, и одесский в том числе, пострадали из-за геополитической ситуации в регионе. Как пояснил начальник администрации Одесского порта Игорь Ткачук, круизный бизнес восприимчив к переменам, связанным с безопасностью пассажиров. При этом расписание круизных линий составляется на несколько лет вперед.

«И вот сейчас могу смело сказать, что “белые пароходы” уже начали возвращаться в наш город», – подчеркнул Игорь Ткачук.

По его словам, на 2020 год уже получено 11 заявок на заходы круизных лайнеров в Одесский порт, на 2021 – 10 заявок, на 2022 год – пока две. И уже в октябре этого года после долгого перерыва в порт зайдет иностранный круизный лайнер.

Но одесские причалы и сейчас не пустуют. “В нынешнем году планируется 15 судозаходов «речников» – “Червона Рута” и “Викинг-Синеус”. По состоянию на 31 июля пассажирский терминал уже обслужили восемь таких судозаходов”, – сообщил начальник службы круизной инфраструктуры и внешних связей Игорь Панченко.

Помимо речных судов, в 2020 году Одесский порт рассчитывает на прием до полутора десятков судов типа «река-море».

В июне этого года Одесский порт получил награду “Лучший порт Черноморского региона” международного рейтинга Mare Nostrum MedCruise Awards в рамках традиционной Недели судоходства в городе Генуя (Италия).

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