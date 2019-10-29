Просят быть осторожными: на окраине Одессы ремонтируют трассу на Новоазовск (фото)

На днях стартовали ремонтные работы на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск.
Об этом одесский Облавтодор сообщил на своей странице в Facebook.
Начать решили с мелкого текущего ремонта на участке, протяженностью около двух километров.
Там устраняют деформации дорожного покрытия – дорога на этом отрезке покрыта ямами и наплывами. На правом проезде дорожное полотно фрезеруют.
В ведомстве просят водителей быть осторожными в районе проведения ремонтных работ, обращать внимание на предупредительные знаки и не превышать скорость.
Фото: Facebook Службы автодорог в Одесской области