Ключевые моменты:

Новым прокурором Одесской области назначен Андрей Сваток – что о нем известно;

Декларация нового прокурора: жилплощадь, авто и денежные накопления.

Известно, что Андрей Сваток – киевлянин. Он окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко по специальности «Правоведение».

До переезда в Одессу с 2023 по 2025 годы был первым заместителем руководителя столичной областной прокуратуры. Ранее занимал руководящие должности управлений в прокуратурах Киевской, Житомирской и Николаевской областях. С 2015 по 2026 гг. работал в Генпрокуратуре.

Как пишет издание «Думская», ссылаясь на свои источники, Андрей Сваток продолжил семейную традицию: его отец Георгий Иванович, также прокурор, и в 2020 году занял кресло заместителя начальника одного из управлений Департамента специального надзора в Офисе Генпрокурора.

Также источники сообщают, что новоназначенный глава областной прокуратуры более близок к главе Одесской ОВА Олегу Киперу, чем его предшественник Игорь Домущей.

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Согласно декларации новоназначенного прокурора, Андрей Сваток и его семья, состоящая из жены и дочери, имеет довольно скромную жилплощадь в 25 квадратных метров в столичном общежитии. Однако также в собственности есть две квартиры на 127 и 61 кв м, 4 паркоместа, 8 соток земли под Киевом и недостроенный дом.

Сам Сваток передвигается на автомобилях Audi A6 2010 года выпуска и Toyota Camry 2020 года, а его жена предпочитает Range Rover Evoque 2021 года, а также имеет часы Rolex, украшения Graff и Tiffany.

В прошлом году Андрей Сваток заработал 1,6 млн гривен в должности заместителя прокурора Киевской области, а его жена получила более миллиона от предпринимательской деятельности. Наличными семья хранит 300 тыс долларов, а еще 800 тыс гривен находятся на банковских счетах.

Бывший прокурор Одесской области Олег Жученко проходит по так называемому «одесскому делу» вместе с 15-ю другими подозреваемыми. Их считают причастными к созданию преступной организации, которая фактически контролировала городскую власть и действовала в нескольких направлениях: передача земель под застройку связанным застройщикам; незаконная приватизация и хищение бюджетных средств.

Как сообщалось ранее, экс-помощница директора КП «Теплоснабжение города Одессы» возглавила налоговую службу.