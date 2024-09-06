Новости Одессы и Одесской области

Прогноз синоптиков на субботу, 7 сентября: сухо и тепло

Прогноз синоптиков на субботу, 7 сентября: сухо и тепло

Завтра, в субботу, 7 сентября 2024 года, в Одессе и Одесской области дождей не прогнозируется. Ожидается сухая и теплая погода.

Прогноз погоды в Одессе на 7 сентября

Переменная облачность. Без существенных осадков

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 17-19°C, днем 24-26°C.

Температура морской воды 21-22°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 7 сентября

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 14-19°C, днем 23-28°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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