Прогноз синоптиков на субботу, 7 сентября: сухо и тепло

Завтра, в субботу, 7 сентября 2024 года, в Одессе и Одесской области дождей не прогнозируется. Ожидается сухая и теплая погода.
Прогноз погоды в Одессе на 7 сентября
Переменная облачность. Без существенных осадков
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 17-19°C, днем 24-26°C.
Температура морской воды 21-22°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 7 сентября
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 14-19°C, днем 23-28°C.
На автодорогах области видимость хорошая.