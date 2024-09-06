Прогноз синоптиків на суботу, 7 вересня: сухо та тепло

Завтра, у суботу, 7 вересня 2024 року, в Одесі та Одеській області дощів не прогнозується. Очікується суха та тепла погода.
Прогноз погоди в Одесі на 7 вересня
Мінлива хмарність. Без істотних опадів
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 17-19°C, вдень 24-26°C.
Температура морської води 21-22°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 7 вересня
Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 14-19°C, вдень 23-28°C.
На автошляхах області видимість добра.