Прогноз синоптиков на пятницу, 6 сентября: штормовое предупреждение

Завтра, в пятницу, 6 сентября 2024 года, в Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение. Ожидается дождь с грозами.
В Одессе ночью и утром 6 сентября объявлено штормовое предупреждение — ожидается гроза.
Прогноз погоды в Одессе на 6 сентября
Облачно с прояснениями. Ночью и утром умеренный дождь, гроза, днем без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 16-18°C, днем 24-26°C.
Температура морской воды 21-22°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 6 сентября
Облачно, облачно. Ночью и утром умеренный дождь, гроза, днем без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 14-19°C, днем 23-28°C.
На автодорогах области видимость во время дождя 2-4 км.