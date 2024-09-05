Прогноз синоптиків на п’ятницю, 6 вересня: штормове попередження

Завтра, у п’ятницю, 6 вересня 2024 року, в Одесі та Одеській області оголошено штормове попередження. Очікується дощ із грозами.
В Одесі вночі та вранці 6 вересня оголошено штормове попередження — очікується гроза.
Прогноз погоди в Одесі на 6 вересня
Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці помірний дощ, гроза, вдень без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 16-18°C, вдень 24-26°C.
Температура морської води 21-22°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 6 вересня
Хмарно. Вночі та вранці помірний дощ, гроза, вдень без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 14-19°C, вдень 23-28°C.
На автошляхах області видимість під час дощу 2-4 км.