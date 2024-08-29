Прогноз синоптиков на пятницу, 30 августа: штормовое предупреждение

Завтра, в пятницу, 30 августа 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидаются дожди и гроза. Объявлено штормовое предупреждение.
В Одессе ночью и утром 30 августа объявлено штормовое предупреждение — ожидается гроза.
Прогноз погоды в Одессе на 30 августа
Переменная облачность. Кратковременный дождь. Ночью и утром гроза.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 20-22°C, днем 27-29°C.
Температура морской воды 23-24°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 30 августа
Переменная облачность. Кратковременный дождь. Ночью и утром гроза.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 17-22°C, днем 26-31°C.
На автодорогах области видимость хорошая.