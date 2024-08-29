Прогноз синоптиків на п’ятницю, 30 серпня: штормове попередження

Завтра, у п’ятницю, 30 серпня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікуються дощі та гроза. Оголошено штормове попередження.
В Одесі вночі та вранці 30 серпня оголошено штормове попередження — очікується гроза.
Прогноз погоди в Одесі на 30 серпня
Мінлива хмарність. Короткочасний дощ. Вночі та вранці гроза.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 20-22°C, вдень 27-29°C.
Температура морської води 23-24°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 30 серпня
Мінлива хмарність. Короткочасний дощ. Вночі та вранці гроза.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 17-22°C, вдень 26-31°C.
На автошляхах області видимість добра.