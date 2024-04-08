Прогноз синоптиков на 9 апреля: тепло, почти лето

Завтра, во вторник, 9 апреля 2024 года, в Одессе и Одесской области день обещает быть по-летнему теплым и сухим днем.
Прогноз погоды в Одессе на 9 апреля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность без осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 9-11°C, днем 18-20°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 9 апреля
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность без осадков.
Ветер восточный 5-10 м/с.
Температура ночью 6-11°C, днем 18-23°C.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.