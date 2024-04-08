Прогноз синоптиків на 9 квітня: тепло, майже літо

Завтра, у вівторок, 9 квітня 2024 року, в Одесі та Одеській області день обіцяє бути по-літньому теплим та сухим днем.
Прогноз погоди в Одесі на 9 квітня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність без опадів.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-11°C, вдень 18-20°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 9 квітня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність без опадів.
Вітер східний 5-10 м/с.
Температура вночі 6-11°C, вдень 18-23°C.
На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.