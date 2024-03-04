Прогноз синоптиков на 5 марта: сохранится ли в Одессе относительно теплая погода

Завтра, во вторник, 5 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области день обещает быть относительно теплым и сухим днем.
Прогноз погоды в Одессе на 5 марта
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром слабый туман.
Ветер восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 1-3°C тепла, днем 7-9°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 5 марта
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью от 2°C мороза до 3°C тепла, днем 7-12°C тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.