Прогноз синоптиків на 5 березня: чи збережеться в Одесі відносно тепла погода

Завтра, у вівторок, 5 березня 2024 року, в Одесі та Одеській області день обіцяє бути відносно теплим та сухим днем.
Прогноз погоди в Одесі на 5 березня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман.
Вітер східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 1-3°C тепла, вдень 7-9°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 5 березня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер східний, 3-8 м/с.
Температура вночі від 2°C морозу до 3°C тепла, вдень 7-12°C тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.