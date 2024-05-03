Прогноз синоптиков на 4 мая: штормовое предупреждение

Завтра, в субботу, 4 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области погода радикально не изменится. День обещает быть теплым, но немного ветреным.
Штормовое предупреждение: ночью и утром 4 мая по Одессе и области ожидаются порывы северо-восточного ветра, 15-17 м/с
Прогноз погоды в Одессе на 4 мая
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы, 15-17 м/с.
Температура ночью 11-13°C, днем 19-21°C.
Температура морской воды 15-16°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 4 мая
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы, 15-17 м/с.
Температура ночью 8-13°C, днем 18-23°C.
На автодорогах области видимость хорошая.