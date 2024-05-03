Прогноз синоптиків на 4 травня: штормове попередження

Завтра, у суботу, 4 травня 2024 року, в Одесі та Одеській області погода радикально не зміниться. День обіцяє буди теплим, але трохи вітряним.
Штормове попередження: вночі та вранці 4 травня по Одесі та області очікуються пориви північно-східного вітру, 15-17 м/с
Прогноз погоди в Одесі на 4 травня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність без опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви, 15-17 м/с.
Температура вночі 11-13°C, вдень 19-21°C.
Температура морської води 15-16°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 4 травня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви, 15-17 м/с.
Температура вночі 8-13°C, вдень 18-23°C.
На автошляхах області видимість добра.