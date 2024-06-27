Прогноз синоптиков на 28 июня: летняя жара

Прогноз синоптиков на 28 июня: летняя жара

Завтра, во пятницу, 28 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области после дождей и относительной прохлады снова вернется летняя жара.

Прогноз погоды в Одессе на 28 июня

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 20-22°C, днем 28-30°C.

Температура морской воды 22-23°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 28 июня

По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 17-22°C, днем 27-32°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

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