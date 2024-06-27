Прогноз синоптиків на 28 червня: літня спека

Завтра, у п’ятницу, 28 червня 2024 року, в Одесі та Одеській області після дощів та відносної прохолоди знову повернеться літня спека.
Прогноз погоди в Одесі на 28 червня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 20-22°C, вдень 28-30°C.
Температура морської води 22-23°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 28 червня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 17-22°C, вдень 27-32°C.
На автошляхах області видимість добра.