Прогноз синоптиков на 26 июля: снова жара или дождь?

Завтра, в пятницу, 26 июля 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается гроза и местами шквальный ветер 15-20 м/с.
В течение суток 26 июля по Одесской области ожидается гроза, местами во время грозы шквал 15-20 м/с.
Прогноз погоды в Одессе на 26 июля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается следующее.
Облачно с прояснениями. Временами дождь, ночью гроза.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 20-22°C, днем 23-25°C.
Температура морской воды 25-26°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 26 июля
По Одесской области завтра ожидается следующее.
Облачно с прояснениями. Дождь, ночью местами значительный. Гроза.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с., во время грозы местами шквал 15-20 м/с.
Температура ночью 17-22°C, днем 21-26°C.
На автодорогах области ночью местами видимость во время дождя 1-2 км.