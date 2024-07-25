Прогноз синоптиков на 26 июля: снова жара или дождь?

Погода в Одессе: на 25 июля объявили штормовое предупреждение На завтрашний день, четверг, 25 июля 2024 года, в Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение: утром и днем ожидается гроза, а во время грозы шквал до 15-20 м/с. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: чего ожидать в среду, 24 июля По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 24 июля 2024 года, в Одессе ожидается жаркая погода без существенных осадков, а по области возможны кратковременные дожди и грозы. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 22 июля: прогнозируют грозу По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 22 июля 2024 года, в Одессе и Одесской области в течение суток ожидается гроза, во время грозы шквал 15-18 м/с, днем местами град. Объявлено штормовое предупреждение.

Кроме того, 22-24 июля сохранится чрезвычайная (V класса), местами средняя (III класса) и высокая (IV класса), пожарная опасность. ПОДРОБНЕЕ