Прогноз синоптиків на 26 липня: знову спека чи дощ?

Завтра, у п’ятницю, 26 липня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується гроза та місцями шквальний вітер 15-20 м/с.
Протягом доби 26 липня по Одеській області очікується гроза, місцями під час грози шквал 15-20 м/с.
Прогноз погоди в Одесі на 26 липня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується наступне.
Хмарно з проясненнями. Часом дощ, вночі гроза.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 20-22°C, вдень 23-25°C.
Температура морської води 25-26°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 26 липня
По Одеській області завтра очікується наступне.
Хмарно з проясненнями. Дощ, вночі місцями значний. Гроза.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с., під час грози місцями шквал 15-20 м/с.
Температура вночі 17-22°C, вдень 21-26°C.
На автошляхах області вночі місцями видимість під час дощу 1-2 км.