Прогноз синоптиков на 25 мая: с осадками, но не существенными

Завтра, в субботу, 25 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области погода радикально не изменится. День обещает быть теплым, но немного ветреным.
Прогноз погоды в Одессе на 25 мая
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность. В первой половине ночи местами небольшой дождь, днем без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 15-17°C, днем 23-25°C.
Температура морской воды 19-20°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 25 мая
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. В первой половине ночи местами небольшой дождь, днем без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 15-17°C, днем 23-25°C.
Температура морской воды 19-20°C.