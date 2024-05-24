Прогноз синоптиків на 25 травня: з опадами, але не суттєвими

Завтра, у суботу, 25 травня 2024 року, в Одесі та Одеській області погода радикально не зміниться. День обіцяє буди теплим, але трохи вітряним.
Прогноз погоди в Одесі на 25 травня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність. У першій половині ночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 15-17°C, вдень 23-25°C.
Температура морської води 19-20°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 25 травня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. У першій половині ночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 15-17°C, вдень 23-25°C.
Температура морської води 19-20°C.