Новости Одессы и Одесской области

Прогноз синоптиков на 25 марта: одесситам пророчат мокрый понедельник

Прогноз синоптиков на 25 марта: одесситам пророчат мокрый понедельник

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 25 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области на смену сильному ветру придет дождь.

Прогноз погоды в Одессе на 25 марта

В Одессе облачно. Ночью умеренный дождь, днем сильный.

Ветер ночью южный, 9-14 м/с, вечером северный, 15-17 м/с.

Температура ночью 5-7°С тепла, днем 8-10°С выше нуля.

Прогноз погоды в Одесской области на 25 марта

По Одесской области облачно. Ночью умеренный дождь, днем сильный.

Ветер ночью южный, 9-14 м/с, утром и днем северный, 15-17 м/с.

Температура ночью 2-7°С тепла, днем воздух прогреется до 5-10°С.

На дорогах области днем во время дождя, видимость 1-2 км.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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