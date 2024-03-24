Прогноз синоптиков на 25 марта: одесситам пророчат мокрый понедельник

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 25 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области на смену сильному ветру придет дождь.
Прогноз погоды в Одессе на 25 марта
В Одессе облачно. Ночью умеренный дождь, днем сильный.
Ветер ночью южный, 9-14 м/с, вечером северный, 15-17 м/с.
Температура ночью 5-7°С тепла, днем 8-10°С выше нуля.
Прогноз погоды в Одесской области на 25 марта
По Одесской области облачно. Ночью умеренный дождь, днем сильный.
Ветер ночью южный, 9-14 м/с, утром и днем северный, 15-17 м/с.
Температура ночью 2-7°С тепла, днем воздух прогреется до 5-10°С.
На дорогах области днем во время дождя, видимость 1-2 км.