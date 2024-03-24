Прогноз синоптиків на 25 березня: одеситам пророкують мокрий понеділок

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 25 березня 2024 року, в Одесі та Одеській області на зміну сильному вітру прийде дощ.
Прогноз погоди в Одесі на 25 березня
В Одесі хмарно. Вночі помірний дощ, вдень значний.
Вітер вночі південний, 9-14 м/с, ввечері північний, 15-17 м/с.
Температура вночі 5-7°С тепла, вдень 8-10°С вище за нуль.
Прогноз погоди в Одеській області на 25 березня
По Одеській області хмарно. Вночі помірний дощ, вдень значний.
Вітер вночі південний, 9-14 м/с, вранці та вдень північний, 15-17 м/с.
Температура вночі 2-7°С, вдень повітря прогріється до 5-10°С.
На автошляхах області вдень під час дощу, видимість 1-2 км.