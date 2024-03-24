Новини Одеси та Одеської області

Прогноз синоптиків на 25 березня: одеситам пророкують мокрий понеділок

Прогноз синоптиків на 25 березня: одеситам пророкують мокрий понеділок

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 25 березня 2024 року, в Одесі та Одеській області на зміну сильному вітру прийде дощ.

Прогноз погоди в Одесі на 25 березня

В Одесі хмарно. Вночі помірний дощ, вдень значний.

Вітер вночі південний, 9-14 м/с, ввечері північний, 15-17 м/с.

Температура вночі 5-7°С тепла, вдень 8-10°С вище за нуль.

Прогноз погоди в Одеській області на 25 березня

По Одеській області хмарно. Вночі помірний дощ, вдень значний.

Вітер вночі південний, 9-14 м/с, вранці та вдень північний, 15-17 м/с.

Температура вночі 2-7°С, вдень повітря прогріється до 5-10°С.

На автошляхах області вдень під час дощу, видимість 1-2 км.

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