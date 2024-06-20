Прогноз синоптиков на 21 июня: по-летнему жарко

Завтра, в пятницу, 21 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится аналогичная погода: будет небольшая облачность, солнце и очень тепло.
Прогноз погоды в Одессе на 21 июня
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 16-18°C, днем 25-27°C.
Температура морской воды 22-23°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 21 июня
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 13-18°C, днем 25-30°C.
На автодорогах области видимость хорошая.