Прогноз синоптиків на 21 червня: по-літньому спекотно

Завтра, у п’ятницю, 21 червня 2024 року, в Одесі та Одеській області збережеться аналогічна погода: буде невелика хмарність, сонце і дуже тепло.
Прогноз погоди в Одесі на 21 червня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 16-18°C, вдень 25-27°C.
Температура морської води 22-23°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 21 червня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-18°C, вдень 25-30°C.
На автошляхах області видимість добра.