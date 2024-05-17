Прогноз синоптиков на 18 мая: теплый и спокойный день

Завтра, в субботу, 18 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области погода радикально не изменится. День обещает быть теплым, но немного ветреным.
Прогноз погоды в Одессе на 18 мая
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность без существенных осадков.
Ветер южный, 2-5 м/с.
Температура ночью 11-12°C, днем 15-18°C.
Температура морской воды 13-14°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 18 мая
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность и небольшой дождь.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 7-12°C, днем 17-22°C.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.