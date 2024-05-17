Прогноз синоптиків на 18 травня: теплий та спокійний день

Завтра, у суботу, 18 травня 2024 року, в Одесі та Одеській області погода радикально не зміниться. День обіцяє буди теплим, але трохи вітряним.
Прогноз погоди в Одесі на 18 травня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність без істотних опадів.
Вітер південний, 2-5 м/с.
Температура вночі 11-12°C, вдень 15-18°C.
Температура морської води 13-14°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 18 травня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність та невеликий дощ.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 7-12°C, вдень 17-22°C.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.