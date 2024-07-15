Прогноз синоптиков на 16 июля: насколько будет жарко

Завтра, во вторник, 16 июля 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается такая же жаркая погода.
На 16 июля сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.
Прогноз погоды в Одессе на 16 июля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 24-26°C, днем 33-35°C.
Температура морской воды 25-26°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 16 июля
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 21-26°C, местами 16-18°C, днем 33-38°C.
На автодорогах области видимость хорошая.