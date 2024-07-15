Прогноз синоптиків на 16 липня: наскільки буде спекотно

Завтра, у вівторок, 16 липня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується така сама спекотна погода.
На 16 липня збережеться надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.
Прогноз погоди в Одесі на 16 липня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 24-26°C, вдень 33-35°C.
Температура морської води 25-26°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 16 липня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 21-26°C, місцями 16-18°C, вдень 33-38°C.
На автошляхах області видимість добра.