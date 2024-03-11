Прогноз синоптиков на 12 марта: ожидается дождь

Завтра, во вторник, 12 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области день обещает быть относительно теплым и сухим днем.
Прогноз погоды в Одессе на 12 марта
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается облачная погода. Ночью без существенных осадков, утром и днем дождь.
Ветер восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 4-6°C тепла, днем 6-8°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 12 марта
По Одесской области завтра ожидается облачная погода. Ночью без существенных осадков, утром и днем дождь.
Ветер восточный 9-14 м/с, местами порывы, 15-17 м/с
Температура ночью 1-6°C тепла, днем 5-10°C тепла.
На автодорогах области дымка, видимость 1-2 км.