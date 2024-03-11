Прогноз синоптиків на 12 березня: очікується дощ

Завтра, у вівторок, 12 березня 2024 року, в Одесі та Одеській області день обіцяє бути відносно теплим та сухим днем.
Прогноз погоди в Одесі на 12 березня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується хмарна погода. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень дощ.
Вітер східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 4-6°C тепла, вдень 6-8°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 12 березня
По Одеській області завтра очікується хмарна погода. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень дощ.
Вітер східний 9-14 м/с, місцями пориви, 15-17 м/с
Температура вночі 1-6°C тепла, вдень 5-10°C тепла.
На автошляхах області димка, видимість 1-2 км.