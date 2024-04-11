Прогноз синоптиков на 12 апреля: тепло, как летом

Завтра, в пятницу, 12 апреля 2024 года, в Одессе и Одесской области день обещает быть относительно теплым и сухим днем.
Прогноз погоды в Одессе на 12 апреля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность без осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 13-15°C, днем 21-23°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 12 апреля
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность без осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 10-15°C, днем 21-26°C.
На автодорогах области видимость хорошая.