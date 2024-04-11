Прогноз синоптиків на 12 квітня: тепло, як влітку

Завтра, у п’ятницю, 12 квітня 2024 року, в Одесі та Одеській області день обіцяє бути відносно теплим та сухим днем.
Прогноз погоди в Одесі на 12 квітня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність без опадів.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-15°C, вдень 21-23°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 12 квітня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність без опадів.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 10-15°C, вдень 21-26°C.
На автошляхах області видимість добра.