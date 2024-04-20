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Прогноз погоды в Одессе: воскресенье 21 апреля обещает быть штормовым

Прогноз погоды в Одессе: воскресенье 21 апреля обещает быть штормовым

По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 21 апреля 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается дождлива и, к тому же, ветреная погода: порывы северного, днем северо-западного ветра будут достигать 15-20 м/с.

О чем не надо забывать одесситам в ветреную погоду

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными и максимально ограничить перемещение и поездки, не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач и осторожно передвигаться под деревьями.

Кроме того, не следует забывать о том, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность, в связи с чем имеет смысл отказаться от посещения пляжной зоны.

Прогноз погоды в Одессе на 21 апреля

В Одессе завтра облачно. Ночью сильный дождь, днем умеренный.

Ветер северный, днем северо-западный, 15-20 м/с.

Температура ночью 8-10°С, днем 12-14°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 21 апреля

По Одесской области завтра облачно. Ночью сильный дождь, днем умеренный.

Ветер северный, днем северо-западный, 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10°С тепла, днем она поднимется до 9-14°С, местами до 18°С.

На дорогах области видимость во время дождя 500-1000 м.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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