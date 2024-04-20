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Прогноз погоди в Одесі: неділя 21 квітня обіцяє бути штормовим

Прогноз погоди в Одесі: неділя 21 квітня обіцяє бути штормовим

За даними синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 21 квітня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується дощова і до того ж вітряна погода: пориви північного, вдень північно-західного вітру сягатимуть 15-20 м/ с.

Про що не треба забувати одеситам у вітряну погоду

У зв’язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними та максимально обмежити переміщення та поїздки, не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач та обережно пересуватися під деревами.

Крім того, не слід забувати про те, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека, тому має сенс відмовитися від відвідування пляжної зони.

Прогноз погоди в Одесі на 21 квітня

В Одесі хмарно. Вночі сильний дощ, вдень помірний.

Вітер північний, вдень північний, 15-20 м/с.

Температура вночі 8-10°С, вдень 12-14°С тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 21 квітня

По Одеській області завтра хмарно. Вночі сильний дощ, вдень помірний.

Вітер північний, вдень північний, 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10°С, вдень вона підніметься до 9-14°С, місцями до 18°С.

На дорогах області видимість під час дощу 500-1000 м.

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