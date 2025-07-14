Июль по-одесски, мальвы

Прогноз погоды в Одессе на 15 июля

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 21-23°C, днем 30-32°C.

Температура морской воды 20-21°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 15 июля

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 18-23°C, днем 30-35°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

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