Прогноз погоды в Одессе на 19 июля

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 17-19°C, днем 26-28°C.

Температура морской воды 21-22°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 19 июля

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 14-19°C, днем 25-30°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

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