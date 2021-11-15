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Прогноз погоды в Одессе на неделю 15-19 ноября

Прогноз погоды в Одессе на неделю 15-19 ноября

Гидрометцентр Черного и Азовского морей сделал прогноз, какой будет погода в Одессе с 15 по 19 ноября.

Погода в Одессе 15 ноября

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В понедельник в Одессе будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман, при этом видимость на дорогах будет не больше 200-500 метров.

Ветер прогнозируют северо-восточный, скоростью 8-13 метров в секунду. Температура днем поднимется до 6-11 °С тепла, ночью от 0 до 5 °С тепла. Температура морской воды – 11-12 °С.

Погода в Одессе 16-17 ноября

Во вторник и среду небо будут облачными с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер будет северный, скоростью 9-14 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит 3-8 °С тепла. 17 ноября, в среду, ночью ожидаются заморозки — 4°С мороза и до 1°С тепла. Днем температура воздуха будет около 3-8 °С выше нуля.

Погода в Одессе 18-19 ноября

В четверг и пятницу синоптики прогнозируют переменную облачность. Ветер будет северо-западным, скоростью 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 4°С мороза, днем поднимется до 4-9°C выше нуля.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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