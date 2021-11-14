Погода зимой: какая сюрпризы Украине готовят декабрь, январь и февраль?

Вот и зима на пороге. Кто-то надеется, что в декабре будет еще тепло, а кто-то с нетерпением ждет мороза и снега.

По словам заведующей отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды украинского Гидрометцентра Вазиры Мартазиновой, грядущая зима будет неустойчивой, однако мягче, чем в предыдущие годы. Кроме того, погода будет зависеть от климатических особенностей регионов.

Погода в декабре: тепло и слякотно

С началом зимы, в течение первых двух декад декабря, ночью ожидается мороз, а вот днем температура в большинстве регионов будет подниматься до положительных значений. И только 19 декабря в Украину придет серьезное похолодание, правда, продержится оно недолго.

В третьей декаде месяца потеплеет, пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем столбик термометра будет стремиться вверх, а в ночное время возможны небольшие морозы. Что касается новогодних праздников, то, по мнению специалистов, этот период будет морозным, а вот снежного покрова в новогоднюю ночь, скорее всего, не будет.

Прогноз народного синоптика Владимира Деркача практически совпадает с научными данными. Владимир Деркач считает, что декабрьская погода будет неустойчивой, но без сильных холодов: дожди будет сменять снег, а морозные дни будут чередоваться с теплыми. Такая ситуация сохранится вплоть до Нового года, и только к концу года возможны незначительные заморозки и снежок.

Погода в январе: снег и крещенские морозы

По данным украинских синоптиков, в первые дни января ожидается похолодание до минус 15 градусов. Возможен небольшой снег, но продержатся снег и мороз очень недолго. В целом первая половина января будет не слишком отличаться от декабрьской: средние дневные температуры ожидаются в пределах плюс 3-4 градусов. Кроме того, в этот период не ожидается осадков, разве что на старый Новый год может выпасть снег. В конце второй декады теплая погода, как и положено, уступит место крещенским морозам. Обычно такие морозы всегда сильнее рождественских и длятся около 10 дней.

По прогнозам народных синоптиков, после похолодания наступит оттепель, однако она будет непродолжительной. Вскоре морозы вернутся, но они будут не слишком суровыми, и только в некоторых областях страны столбик термометра опустится ниже минус 20 градусов.

Погода в феврале: капризный и неустойчивый

Как считают сотрудники украинского Гидрометцентра, последний месяц зимы будет достаточно холодным, однако теплее, чем предыдущий. Февраль принесет с собой осадки, а температура попеременно будет то подниматься до плюсовых значений, то опускаться ниже нуля. Погода последнего месяца зимы справедливо считается непредсказуемой и очень изменчивой. Первая декада февраля принесет с собой потепление и слякоть. Во второй декаде ожидается снег и ощутимое понижение температуры. И хотя особо суровых морозов не предвидится, высока вероятность гололедицы. Также во второй половине февраля нас могут ожидать снегопады. При этом погода будет безветренной, с комфортной температурой.

Прогнозы народных синоптиков на февраль не столь оптимистичны. Народные синоптики считают, что во второй половине февраля нас ожидают суровые морозы и снежные заносы.

Улыбнитесь

Обидно вот получается: весна, лето, осень – один раз в году, а зима – два раза, один раз в начале года, второй раз в конце.

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